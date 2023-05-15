Колосков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался насчет возможного назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера московского «Динамо». Накануне с поста рулевого команды был уволен Славиша Йоканович.

«Слуцкий в «Динамо»? У нас полный хаос в подборе тренеров. В российском футболе существует тренерская вакханалия. В нормальной команде должен быть реестр тренеров, как в ЦСКА, когда пригласили Федотова», - приводит слова Колоскова издание Metaratings.ru.

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 42 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок «бело-голубые» проведут против «Торпедо». Игра пройдет 20 мая.