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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

15 Мая 2023 • 07:23 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался насчет возможного назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера московского «Динамо». Накануне с поста рулевого команды был уволен Славиша Йоканович.

«Слуцкий в «Динамо»? У нас полный хаос в подборе тренеров. В российском футболе существует тренерская вакханалия. В нормальной команде должен быть реестр тренеров, как в ЦСКА, когда пригласили Федотова», - приводит слова Колоскова издание Metaratings.ru.

По итогам 27 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 42 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок «бело-голубые» проведут против «Торпедо». Игра пройдет 20 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Леонид Слуцкий Вячеслав Колосков
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