Радимов: «К Абаскалю много вопросов по весне»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о результате матча 27-го тура Премьер-лиги между подмосковными «Химками» и столичным «Спартаком» (1:1).

«Спартак» первые 45 минут выбрасывает в помойку. К Абаскалю много вопросов по весне. У него было три месяца, чтобы построить команду. Но мы видим, что команды как таковой нет», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 27 туров Премьер-лиги «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле примут ЦСКА. Дерби состоится 21 мая.