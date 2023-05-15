Канищев: «Нынешний «Зенит» - команда с бразильским акцентом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о большом количестве легионеров в составе «сине-бело-голубых».

«Нынешний «Зенит» - команда с бразильским акцентом. Он совершенно не петербургский. Но болельщикам нужны победы. Играет за «Зенит» Мостовой или Малком, значения для них не имеет. Всем нужен результат», - приводит слова Канищева издание «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне за четыре тура до завершения Премьер-лиги. В последнем поединке подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Краснодаром» со счетом 2:2.