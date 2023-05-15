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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канищев: «Нынешний «Зенит» - команда с бразильским акцентом»

15 Мая 2023 • 07:10 Комментировать (1)

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев высказался о большом количестве легионеров в составе «сине-бело-голубых».

«Нынешний «Зенит» - команда с бразильским акцентом. Он совершенно не петербургский. Но болельщикам нужны победы. Играет за «Зенит» Мостовой или Малком, значения для них не имеет. Всем нужен результат», - приводит слова Канищева издание «РБ Спорт».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне за четыре тура до завершения Премьер-лиги. В последнем поединке подопечные Сергея Семака разошлись миром с «Краснодаром» со счетом 2:2.

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Зенит Александр Канищев
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Комментарии (1)
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wertygaz
15 Мая 2023 в 09:27
Сборная Бразилии, клуб шикует пока Газпром на плаву. Гос корпорация вызволяет себе нецелевые траты в огромных размерах, видимо в газовой отрасли нет проблем совсем. Вся страна газифицирована, все сотрудники корпорации счастливы. Хотя это далеко не так… ЗП в провинциальных структурах Газпрома низки, народ уходит к коммерсантам которые платят не много, но больше чем газовики… а среднюю ЗП считают с учетом контрактов футболистов, хоккеистов и совета директоров…
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