Источник рассказал о судьбе Бувача, переговорах с Николичем и о том, кто будет руководить «Динамо» до конца сезона

Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале рассказал о том, что спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач продолжит свою работу несмотря на селекционные ошибки, так как при нем были завоеваны бронзовые медали прошлого чемпионата.

Также сообщается, что с Николичем, как ранее писали СМИ, ещё договорились. Сербский специалист лишь входит в шорт-листов кандидатов на должность нового главного тренера.

Также журналист сообщил, что команду на ближайшие три тура будет готовить Павел Алпатов, который в октябре 2020 года вошёл в тренерский штаб Сандро Шварца.