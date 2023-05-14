Шиманьски – второй игрок чемпионского «Фейеноорда» по системе гол+пас

Арендованный «Фейеноордом» у московского «Динамо» Себастиан Шиманьски стал вторым игроком своего клуба по системе гол+пас в рамках чемпионата Нидерландов. Так, у 24-летнего игрока в активе девять голов и четыре голевые передачи. Все голевые действия он оформил на протяжении 27 проведённых встреч за роттердамский клуб.

Лучшим в «Фейеноорде» по числу голевых действий является нападающий Сантьяго Хименес. У этого 22-летнего форварда с двойным гражданством Аргентины и Мексики – 15 голов и два ассиста.

Напомним, что сегодня вечером «Фейеноорд» официально оформил чемпионство в Эредивизи.