Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин на этой неделе в Белграде (столица Сербии) встречался с экс-наставником столичного «Локомотива» Марко Николичем, об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега» со ссылкой на свои источники.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что 43-летний сербский специалист сменит на посту главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича по окончании нынешнего сезона.

Ранее Гафин заявил, что к следующему туру (против «Торпедо») команду будет готовить новый специалист.

«Динамо» после 27 проведенных игр располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.