«Крылья Советов» опустились в зону стыковых матчей по итогу 27-го тура

«Крылья Советов» опустились в зону стыковых игр по итогу 27-го тура Российской премьер-лиги.

Сегодня, 14 мая, самарский клуб на своём поле сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а «Факел» на своём поле оказался сильнее футбольного клуба «Пари НН». Таким образом, воронежский клуб опередил «Крылья» и отправил их на 13-ю позицию, опережая на один балл.

В трех оставшихся турах подопечных Игоря Осинькина ожидают два домашних матча против «Урала», который на следующей неделе будет играть финал Пути регионов Кубка России, и московского «Спартака», а также выездная игра против «Факела».