Орлов: Малком имеет моральное право уходить

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионство в следующих сезонах Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что в случае ухода из «Зенита» Малкома и Клаудиньо на их место придут другие легионеры, ведь поиск игроков тоже является системой.

«С бразильцами «Зениту» повезло. Я не знаю, уйдет ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт», - приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что команда с берегов Невы за четыре тура до конца чемпионата гарантировала себе чемпионство, которое стало пятым подряд и десятым в её истории.