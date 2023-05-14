«Сочи» дожал «Ростов» на последних минутах, команда Карпина проиграла второй раз кряду

Потерявший в предыдущем туре второе место «Ростов» отправился теперь на выезд в Сочи.

От «Ростова» серьёзной борьбы за чемпионство никто не ожидал, но и домашнего поражения от «Факела» – тоже. Тем не менее такой результат случился с донским клубом в субботу на прошлой неделе. И ладно, что «Зенит» гарантировал себе золото, – с этим вопросов не было. Но победа ЦСКА над «Оренбургом» опустила команду Валерия Карпина на третье место. Напомним, лучшим результатом в истории «Ростова» является серебро сезона 2015/2016 годов.

«Сочи» неожиданно финишировал на втором месте в прошлом сезоне, однако сейчас такие высоты «барсам» точно не светят. Безвременье прошлой осенью с Вадимом Гараниным и неудачный период в первой половине весны с Курбаном Бердыевым отправили черноморскую команду в глубину середины турнирной таблицы Премьер-лиги. С Дмитрием Хохловым вроде началась некая стабилизация, но основательные планы сочинская команда сможет делать уже только на следующий сезон.

Фаворита определить было не так просто, потому что «Сочи» получше заиграл при Хохлове, а «Ростов» немало очков потерял в последних матчах. Дебютный момент оказался на счету донской команды. Байрамян отдавал Миронову передачу к чужим воротам, но Адамов сумел сократить угол обстрела и ногой отразить последовавший удар.

Если на первых минутах поактивнее участвовали в атаках ростовчане, то постепенно инициатива стала перебираться в руки или ноги сочинцев. Попытки забить плюс-минус с линии штрафной предпринимали Юсупов, Дркушич, Бурмистров – где-то они приходились мимо, а где-то свои ворота спасал от взятия Песьяков.

Второй тайм практически весь ростовчане провели в обороне. Черноморцы намеревались одержать победу перед собственными болельщиками на «Фиште». Мелкадзе очень старался, но не везло ему, не попадал в створ, а играл самоотверженно, не жалел себя, получал от соперников по ногам. Ещё Сарвели с Бурмистровым били мимо ворот, Юсупов не переигрывал Песьякова. Возле других ворот разок Тугарев проверил Адамова – тот не дремал.

В концовке всё же вырвала победу команда Дмитрия Хохлова. Вышедший на замену Шипунов отправил мяч в ближний угол пустых ворот после скидки с левого края вратарской от Сарвели. 1:0. Вторым таймом «барсы» заслужили эти три очка. Могли они забить ещё в компенсированное время, но и одного мяча им хватило для выигрыша. Ну а «Ростов» терпит второе поражение подряд и не выигрывает третий матч кряду.

Кирилл Иванцов