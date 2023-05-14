Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» дожал «Ростов» на последних минутах, команда Карпина проиграла второй раз кряду

14 Мая 2023 • 20:59 Комментировать (1)
Сочи
1:0
Ростов
окончен
Потерявший в предыдущем туре второе место «Ростов» отправился теперь на выезд в Сочи.
Протокол игры  
Сочи1:0Ростов
(1:0) Шипунов Тимофей89'  
Адамов ДенисМиладинович ИванДркушич ВаняТерехов СергейМаргасов ТимофейНобоа Кристиан 65' (Батырев Амир ( 65') Кравцов КириллМакарчук АртёмБурмистров Никита 80' (Шипунов Тимофей ( 80') Мелкадзе Георгий 70' (Сарвели Владислав ( 70') Юсупов Артур
Запасные: Miguel Silveira dos SantosДжанаев СосланСиссако МуссаЖоаозиньоЮрганов ИгорьМещанинов АртёмЗаболотный НиколайЗаика Кирилл
Песьяков СергейЛангович АндрейПрохин ДанилаМелёхин Виктор  42'Сильянов АлександрЩетинин Кирилл 78' (Селява Александр ( 78') Глебов ДанилМиронов Алексей 78' (Уткин Даниил ( 78') Комаров Иван 53' (Тугарев Роман ( 53') Комличенко Николай 53' (Голенков Егор ( 53') Байрамян Хорен 86' (Полоз Дмитрий ( 86')
Запасные: Бочаров ПавелСеменчук ДавидЦулая МихаилШанталий ДаниилМедведев НикитаТерентьев ДенисЧернов Евгений
14 мая. Стадион "Фишт" (Сочи).

От «Ростова» серьёзной борьбы за чемпионство никто не ожидал, но и домашнего поражения от «Факела» – тоже. Тем не менее такой результат случился с донским клубом в субботу на прошлой неделе. И ладно, что «Зенит» гарантировал себе золото, – с этим вопросов не было. Но победа ЦСКА над «Оренбургом» опустила команду Валерия Карпина на третье место. Напомним, лучшим результатом в истории «Ростова» является серебро сезона 2015/2016 годов.

«Сочи» неожиданно финишировал на втором месте в прошлом сезоне, однако сейчас такие высоты «барсам» точно не светят. Безвременье прошлой осенью с Вадимом Гараниным и неудачный период в первой половине весны с Курбаном Бердыевым отправили черноморскую команду в глубину середины турнирной таблицы Премьер-лиги. С Дмитрием Хохловым вроде началась некая стабилизация, но основательные планы сочинская команда сможет делать уже только на следующий сезон.

Фаворита определить было не так просто, потому что «Сочи» получше заиграл при Хохлове, а «Ростов» немало очков потерял в последних матчах. Дебютный момент оказался на счету донской команды. Байрамян отдавал Миронову передачу к чужим воротам, но Адамов сумел сократить угол обстрела и ногой отразить последовавший удар.

Если на первых минутах поактивнее участвовали в атаках ростовчане, то постепенно инициатива стала перебираться в руки или ноги сочинцев. Попытки забить плюс-минус с линии штрафной предпринимали Юсупов, Дркушич, Бурмистров – где-то они приходились мимо, а где-то свои ворота спасал от взятия Песьяков.

Второй тайм практически весь ростовчане провели в обороне. Черноморцы намеревались одержать победу перед собственными болельщиками на «Фиште». Мелкадзе очень старался, но не везло ему, не попадал в створ, а играл самоотверженно, не жалел себя, получал от соперников по ногам. Ещё Сарвели с Бурмистровым били мимо ворот, Юсупов не переигрывал Песьякова. Возле других ворот разок Тугарев проверил Адамова – тот не дремал.

В концовке всё же вырвала победу команда Дмитрия Хохлова. Вышедший на замену Шипунов отправил мяч в ближний угол пустых ворот после скидки с левого края вратарской от Сарвели. 1:0. Вторым таймом «барсы» заслужили эти три очка. Могли они забить ещё в компенсированное время, но и одного мяча им хватило для выигрыша. Ну а «Ростов» терпит второе поражение подряд и не выигрывает третий матч кряду.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Чемпионат России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
14 Мая 2023 в 21:28
ай вой такая она бездарная карпуха - как мы ранее и гов0рили.. кхе-кхе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.42 3.60 2.85
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
0
3
2.08 3.55 3.65
Видео
Окончен
Факел Факел
Пари НН Пари НН
1
0
2.16 3.50 3.40
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Ростов Ростов
1
0
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
22:03 · Россия. Премьер-лига
Источник рассказал о судьбе Бувача, переговорах с Николичем и о том, кто будет руководить «Динамо» до конца сезона
21:50 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски – второй игрок чемпионского «Фейеноорда» по системе гол+пас
21:45 · Россия. Премьер-лига
Источник: Гафин встречался с Николичем в Белграде слухи
21:29 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Бойцовскими качествами команда «Факела» славилась и до меня»
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» впервые в сезоне не забил на выезде
21:25 · Россия. Премьер-лига
Пенальти, реализованный Акбашевым, стал 88-м в этом чемпионате - это рекорд в чемпионатах России
21:16 · Россия. Премьер-лига
Акбашев: «Игра была такая немножко нервная, нам нужно было обязательно побеждать»
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» лишь один раз проиграл в «Ростову» в РПЛ за восемь встреч
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» опустились в зону стыковых матчей по итогу 27-го тура
21:09 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Пари НН» выдали худший матч в сезоне по числу ударов
21:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Малком имеет моральное право уходить
20:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил отставку Йокановича за три тура до конца чемпионата
20:42 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Динамо» Нгамалё: «Ничего особенного не происходит»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Факел» реализовал пенальти в матче с «Пари НН» и может уйти из зоны стыков
20:34 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Динамо» договорилось с Марко Николичем слухи
Все новости
Рекомендуем