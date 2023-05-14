Сёмин объяснил отставку Йокановича за три тура до конца чемпионата

Бывший главный тренер московского «Локомотива» высказался об отставке главного тренера столичного «Динамо» Славиши Йокановича за три тура до конца чемпионата.

Специалист отметил, что в этом и заключается тренерская профессия, ведь когда нет результата, тренера либо убирают, либо он должен сам уйти, однако здесь есть и закономерность в подготовке к весенней части сезона.

«Спартак» набрал очень мало очков во втором круге, так же как и «Динамо», а Семак много. Наверно, здесь есть какие-то закономерности», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» после 27 проведенных игр располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.