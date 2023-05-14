Форвард «Динамо» Нгамалё: «Ничего особенного не происходит»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высказался о разгромном поражении своей команды в матче 27-го тура Российской премьер-лиги от грозненского «Ахмата» (0:3).

«Ничего особенного не происходит. Видимо, дело в недостаточном усилии на поле, не хватает характера, не хватает мотивации. Больше мне нечего добавить», - заявил камерунец в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, что после поединка представители столичного клуба заявил, что «Динамо» к следующему матчу вместо сербского специалиста Славиши Йокановича будет готовить новый рулевой.

В следующем туре «бело-голубые» сыграют против «Торпедо».