Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ролан Гусев - об отставке Йокановича: «Динамо» - не тот клуб, который принимает сомнительные решения» эксклюзив

14 Мая 2023 • 20:40 Комментировать

Бывший полузащитник «Динамо» Ролан Гусев в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал отставку наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Я думаю, «Динамо» - не тот клуб, который принимает сомнительные решения. Мне кажется, что это решение правильное. Поэтому проигрывать статусные матчи, юбилейную игру все помнят, не свойственно такому клубу. Вообще команда очень сильно поменялась, имею в виду, остались те же игроки, но они стали хуже выглядеть по сравнению с прошлым сезоном. Это не есть хорошо», — сказал Гусев.

14 мая после поражения «Динамо» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ в московском клубе сообщили: «К следующему матчу команду будет готовить другой тренер».  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ролан Гусев РПЛ Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.42 3.60 2.85
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
0
3
2.08 3.55 3.65
Видео
Окончен
Факел Факел
Пари НН Пари НН
1
0
2.16 3.50 3.40
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Ростов Ростов
1
0
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
22:03 · Россия. Премьер-лига
Источник рассказал о судьбе Бувача, переговорах с Николичем и о том, кто будет руководить «Динамо» до конца сезона
21:50 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски – второй игрок чемпионского «Фейеноорда» по системе гол+пас
21:45 · Россия. Премьер-лига
Источник: Гафин встречался с Николичем в Белграде слухи
21:29 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Бойцовскими качествами команда «Факела» славилась и до меня»
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» впервые в сезоне не забил на выезде
21:25 · Россия. Премьер-лига
Пенальти, реализованный Акбашевым, стал 88-м в этом чемпионате - это рекорд в чемпионатах России
21:16 · Россия. Премьер-лига
Акбашев: «Игра была такая немножко нервная, нам нужно было обязательно побеждать»
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» лишь один раз проиграл в «Ростову» в РПЛ за восемь встреч
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» опустились в зону стыковых матчей по итогу 27-го тура
21:09 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Пари НН» выдали худший матч в сезоне по числу ударов
21:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Малком имеет моральное право уходить
20:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин объяснил отставку Йокановича за три тура до конца чемпионата
20:42 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Динамо» Нгамалё: «Ничего особенного не происходит»
20:34 · Россия. Премьер-лига
«Факел» реализовал пенальти в матче с «Пари НН» и может уйти из зоны стыков
20:34 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Динамо» договорилось с Марко Николичем слухи
Все новости
Рекомендуем