Бывший полузащитник «Динамо» Ролан Гусев в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал отставку наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«Я думаю, «Динамо» - не тот клуб, который принимает сомнительные решения. Мне кажется, что это решение правильное. Поэтому проигрывать статусные матчи, юбилейную игру все помнят, не свойственно такому клубу. Вообще команда очень сильно поменялась, имею в виду, остались те же игроки, но они стали хуже выглядеть по сравнению с прошлым сезоном. Это не есть хорошо», — сказал Гусев.

14 мая после поражения «Динамо» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ в московском клубе сообщили: «К следующему матчу команду будет готовить другой тренер».