Дьяков: «Игра «Динамо» — это издевательство над самим собой»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о поражении столичного клуба от грозненского «Ахмата» с разгромным счётом 0:3 в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что «бело-голубые» провели ужасную встречу, и с каждым матчем игра становится все хуже и хуже.

«Игра «Динамо» — это издевательство над самим собой. У команды нет никакой игры: постоянные забросы и очень много вопросов к защите», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Напомним, что после матча член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин заявил, что к следующему поединку команду будет готовить другой специалист.