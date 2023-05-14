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Колосков – об отставке Йокановича: «Если вовремя не поднять крышку, когда закипает, то всё может взорваться» эксклюзив

14 Мая 2023 • 20:16 Комментировать
Динамо Москва
0:3
Ахмат
окончен

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поддержал отставку главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Ведь очень сложно комментировать ситуацию, когда ты не в теме. Если бы я был внутри «Динамо» и мог бы дать вразумительный комментарий, это одно. Сейчас же я могу сказать, что у руководства «Динамо» просто лопнуло терпение. Разговор о его замене шёл давно, и Гафин говорил, что, если команда не займёт нужное место, то «Динамо» будет менять его. Но дело пошло так, что даже на 100-летие «бело-голубых» команда проиграла. Какое уныние придало динамовцам, сколько критики после такого поражения от «Факела». Ясно, что к такому юбилею готовилась вся страна, потому что «Динамо» - одна из ведущих наших команд. Тем не менее руководство проявило терпение, выдержку, и сегодня 0:3 у себя на поле.

Если вовремя не поднять крышку, когда закипает, то всё может взорваться. Поэтому, я думаю, что «Динамо», может быть, передержало с этой отставкой. Но то, что они его убрали, я с этим полностью согласен», — сказал Колосков.   

14 мая после поражения «Динамо» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ в московском клубе сообщили: «К следующему матчу команду будет готовить другой тренер».   


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков РПЛ Славиша Йоканович
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