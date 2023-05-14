Богосавац - о Йокановиче: «Он лучший сербский специалист»

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о тренере Славиши Йокановиче.

«Знаю Йокановича. Он хороший тренер, лучший сербский специалист. Но не понимаю, почему у него не получается в московском клубе». - приводит слова Богосаваца Sport24.

Напомним, что после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 0:3 в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин объявил, что к следующему поединку «бело-голубых» будет готовить другой специалист.

Напомним, что Йоканович возглавил «Динамо» прошлым летом, заключив контракт по схеме «1+1+1».