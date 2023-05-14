Силкин: «Жду звонка от «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об увольнении наставника столичного клуба Славиши Йокановича.

Специалист отметил, что дело не в сербском специалисте, а в подходе клуба к футболу, ведь такая команда как «Динамо» должна бороться за чемпионство, и руководители должны вести коллектив к победам.

«Это моя родная команда, поэтому согласился бы обязательно. Жду звонка от руководства, ха-ха», - приводит слова Силкина Sport24.

Напомним, что 62-летний специалист работал в системе столичного клуба с 2001 года, а с 2012 года он находится без тренерской практики.