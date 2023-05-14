Защитник «Ахмата» Семёнов: Мы хотим обогнать «Спартак»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о целях грозненского клуба до конца нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Мы идем от игры к игре. Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице», - приводит слова Семёнова Sport24.

Напомним, что сегодня, 14 мая, «Ахмат» обыграл московское «Динамо» с разгромным счётом 3:0 в рамках 27-го тура РПЛ.

За три тура до конца чемпионата грозненский клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице, отсавая от «красно-белых» на четыре очка.

Подопечным Сергея Ташуева осталось провести матчи против «Химок» и «Краснодара» в Грозном, а также на выезде против «Ростова».