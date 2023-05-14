Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «У «Ахмата» есть потенциал побороться за медали в следующем сезоне» эксклюзив

14 Мая 2023 • 19:45 Комментировать
Динамо Москва
0:3
Ахмат
окончен

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Ахмата».

- В чем причины поражения «Динамо» от «Ахмата»?

- Хорошего мало сегодня для хозяев. Что-то вообще команду было не узнать. «Ахмат» играл лучше, и было видно, что он очень хотел победить. Его футболисты боролись за каждый мяч. А у «Динамо» такого не наблюдалось. Это меня удивило. Поэтому гости по моментам обыграли «бело-голубых». Они выглядели интереснее и взяли три очка по делу. А что касается причин такой игры от хозяев – внутри команды что-то не то. Не было коллектива на поле, только отдельные футболисты. А у «Ахмата» была команда.

- Складывается впечатление, что «Динамо» просто доигрывает сезон. Может быть, не хватает мотивации?

- Можно и так сказать. Хотя бороться до конца сезона надо в любом случае. Они профессионалы. Я просто слов не нахожу, потому что команда сегодня произвела удручающее впечатление по игре и отношению. Даже по отношению к болельщикам. Ведь даже сегодня на трибунах было восемь тысяч. С учетом паспорта болельщика это много. Люди хотели увидеть хороший футбол и победу. Они были разочарованы.

- Гбамбле просто разорвал оборону «Динамо». Почему?

- Все, что к нему шло, он принял. Он забил, попал в штангу. Думаю, что Гбамбле не должен задержаться в Грозном. Он мне очень понравился. Здоровый, плотный, настоящий центральный нападающий. У «Динамо» такого не было.

- Он ведь мог и второй мяч забить, который не засчитали.

- Да, но там был чистый офсайд. А еще раз он мог забить, когда попал в штангу. Немного ему не хватило. Он был сегодня одним из лучших на поле. Да весь «Ахмат» заслуживает самых лестных слов по игре. Они больше хотели победить.

- К Шунину есть вопросы по голам, или это только ошибки защитников?

Реклама


- Заменили Сазонова, и я сразу подумал, что в центральной зоне могут быть проблемы. Так и получилось. «Ахмат» тут имел большое преимущество. Оборона на сегодня - одно из слабых мест «Динамо». И это не первый год продолжается.

- Что надо делать в этой ситуации: покупать новых футболистов или перестраивать игру взащите?

- Надо в эту линию искать игроков, которые зацементируют ее. Без обороны, какая бы атака была, не будет ничего хорошего. Есть неплохая атака и средняя линия хорошая. Но в обороне проблем выше крыши. Особенно в центральной зоне.

- Как вам «Ахмат»? Команда по праву находится вверху таблицы?

- Сегодня мне они очень понравились. Они были очень уверены в своих силах, как будто играли у себя дома. Играли без спешки, почти ничего не дали создать «Динамо». Только у Смолова был момент, когда он в Шелию попал. Во втором тайме был неплохой отрезок, но когда пропустили, уже успокоились. Бросается в глаза большое количество брака. Игроки РПЛ не имеют права допускать такие ошибки.

- Видите ли вы в «Ахмате» такой потенциал, чтобы они в следующем сезоне поборолись за медали?

- Почему бы нет? Если сохранять состав. Он там опытный. Но мне кажется, что он поменяется.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.42 3.60 2.85
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
0
3
2.08 3.55 3.65
Видео
77 мин
Факел Факел
Пари НН Пари НН
0
0
2.16 3.50 3.40
Видео
77 мин
Сочи Сочи
Ростов Ростов
0
0
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
20:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Игра «Динамо» — это издевательство над самим собой»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Богосавац - о Йокановиче: «Он лучший сербский специалист»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Жду звонка от «Динамо»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Семёнов: Мы хотим обогнать «Спартак»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Динамо» Бувач не уверен в своём будущем в клубе
19:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Семёнов: Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент
19:29 · Россия. Премьер-лига
Средний возраст обороны «Ростова» в матче с «Сочи» не превышает 21 год
19:17 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Москалёв ошибочно не удалил Быстрова
19:14 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» приблизилось к стыкам, обыграв «Кубань»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о «Динамо»: Позорище. Основная проблема в футболистах
19:09 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Забыли про 1:10 от «Сочи», половины команды уже нет
19:04 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Никакой недооценки и недонастроя быть не должно»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, который чаще всех в сезоне пропускал от ударов головой
18:58 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Я не считаю, что в прошлых матчах команда «Факел» играла вторым номером»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я не комплектовал команду, поэтому есть изменения в атаке»
Все новости
Рекомендуем