Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Ахмата».

- В чем причины поражения «Динамо» от «Ахмата»?

- Хорошего мало сегодня для хозяев. Что-то вообще команду было не узнать. «Ахмат» играл лучше, и было видно, что он очень хотел победить. Его футболисты боролись за каждый мяч. А у «Динамо» такого не наблюдалось. Это меня удивило. Поэтому гости по моментам обыграли «бело-голубых». Они выглядели интереснее и взяли три очка по делу. А что касается причин такой игры от хозяев – внутри команды что-то не то. Не было коллектива на поле, только отдельные футболисты. А у «Ахмата» была команда.

- Складывается впечатление, что «Динамо» просто доигрывает сезон. Может быть, не хватает мотивации?

- Можно и так сказать. Хотя бороться до конца сезона надо в любом случае. Они профессионалы. Я просто слов не нахожу, потому что команда сегодня произвела удручающее впечатление по игре и отношению. Даже по отношению к болельщикам. Ведь даже сегодня на трибунах было восемь тысяч. С учетом паспорта болельщика это много. Люди хотели увидеть хороший футбол и победу. Они были разочарованы.

- Гбамбле просто разорвал оборону «Динамо». Почему?

- Все, что к нему шло, он принял. Он забил, попал в штангу. Думаю, что Гбамбле не должен задержаться в Грозном. Он мне очень понравился. Здоровый, плотный, настоящий центральный нападающий. У «Динамо» такого не было.

- Он ведь мог и второй мяч забить, который не засчитали.

- Да, но там был чистый офсайд. А еще раз он мог забить, когда попал в штангу. Немного ему не хватило. Он был сегодня одним из лучших на поле. Да весь «Ахмат» заслуживает самых лестных слов по игре. Они больше хотели победить.

- К Шунину есть вопросы по голам, или это только ошибки защитников?

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- Заменили Сазонова, и я сразу подумал, что в центральной зоне могут быть проблемы. Так и получилось. «Ахмат» тут имел большое преимущество. Оборона на сегодня - одно из слабых мест «Динамо». И это не первый год продолжается.

- Что надо делать в этой ситуации: покупать новых футболистов или перестраивать игру взащите?

- Надо в эту линию искать игроков, которые зацементируют ее. Без обороны, какая бы атака была, не будет ничего хорошего. Есть неплохая атака и средняя линия хорошая. Но в обороне проблем выше крыши. Особенно в центральной зоне.

- Как вам «Ахмат»? Команда по праву находится вверху таблицы?

- Сегодня мне они очень понравились. Они были очень уверены в своих силах, как будто играли у себя дома. Играли без спешки, почти ничего не дали создать «Динамо». Только у Смолова был момент, когда он в Шелию попал. Во втором тайме был неплохой отрезок, но когда пропустили, уже успокоились. Бросается в глаза большое количество брака. Игроки РПЛ не имеют права допускать такие ошибки.

- Видите ли вы в «Ахмате» такой потенциал, чтобы они в следующем сезоне поборолись за медали?

- Почему бы нет? Если сохранять состав. Он там опытный. Но мне кажется, что он поменяется.

Елена Григорьевская