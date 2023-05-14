Спортивный директор «Динамо» Бувач не уверен в своём будущем в клубе

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач не уверен в своём будущем в столичном клубе после отставки главного тренера Славиши Йокановича, об этом боснийский специалист сообщил журналистам после матча 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «бело-голубые» потерпели разгромное поражение от грозненского «Ахмата» со счётом 0:3.

61-летний специалист занимает свою должность с февраля 2020 года. Его соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

«Динамо» после 27 туров РПЛ располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Напомним, что ранее Бувач работал ассистентом тренера в «Ливерпуле».