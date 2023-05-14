Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном внутреннем конфликте в команде «бело-голубых».

«Чтобы понять, есть ли конфликт в команде, нужно быть в самом коллективе и понимать, какие процессы происходят. После матча с «Факелом» там Шунин с кем-то пререкался и, более того, распускал руки. С моей точки зрения, это необходимо всё разбирать в раздевалке, а не на футбольном поле. Поэтому можно предположить, что футболисты недовольны результатом, может быть, друг другом. Более конкретные выводы, конечно, лучше делать, находясь внутри команды», — сказал Кобелев.

14 мая в рамках 27-го тура чемпионата России «Динамо» на своём поле проиграло «Ахмату» со счётом 0:3. В турнирной таблице московский клуб занимает седьмое место, набрав 42 очка.