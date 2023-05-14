Защитник «Ахмата» Семёнов: Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской премьер-лиги против «Химок».

Футболист отметил, что для его команды является принципиальным моментом, что по итогу встречи подмосковный клуб может заранее отправиться в Первую лигу.

«У меня, к сожалению, четвёртая жёлтая — не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру. У нас есть желание победить «Химки» и личное желание победить Талалаева», - приводит слова Семёнова «Чемпионат».

Поединок состоится 20 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.