Средний возраст обороны «Ростова» в матче с «Сочи» не превышает 21 год

Средний возраст всех четырёх защитников «Ростова», которые вышли в стартовом составе на выездной матч против «Сочи» - всего 20 лет и 325 дней. Любопытным фактом делятся аналитики Opta Sports.

Так, в обороне дончан на вечерний матч вышли Александр Сильянов (22 года и 86 дней), Виктор Мелехин (19 лет и 149 дней), Данила Прохин (21 год и 355 дней) и Андрей Лангович (19 лет и 351 день).

Что любопытно, все эти четыре молодых игрока в общей сумме сыграли уже 180 матчей в РПЛ. Каждый – в среднем по 45.

Напомним, что за событиями матча «Сочи» - «Ростов» можно следить в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.ru.