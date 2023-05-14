Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объявил об увольнении сербского специалиста Славиши Йокановича с поста главного тренера после разгромного поражения в матче 27-го тура Российской премьер-лиги от грозненского «Ахмата».

«К следующему матчу команду будет готовить новый главный тренер. Юридически — увольнение вопрос времени», - добавил Гафин в разговоре с журналистами.

Напомним, что Йоканович возглавил столичный клуб прошлым летом, заключив контракт по схеме «1+1+1».

«Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «бело-голубые» сыграют против «Торпедо».