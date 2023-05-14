Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководство «Динамо» объявило об увольнении Йокановича с поста главного тренера после поражения от «Ахмата» официально

14 Мая 2023 • 19:24 Комментировать

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объявил об увольнении сербского специалиста Славиши Йокановича с поста главного тренера после разгромного поражения в матче 27-го тура Российской премьер-лиги от грозненского «Ахмата».

«К следующему матчу команду будет готовить новый главный тренер. Юридически — увольнение вопрос времени», - добавил Гафин в разговоре с журналистами. 

Напомним, что Йоканович возглавил столичный клуб прошлым летом, заключив контракт по схеме «1+1+1».

«Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «бело-голубые» сыграют против «Торпедо». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Дмитрий Гафин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.42 3.60 2.85
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
0
3
2.08 3.55 3.65
Видео
76 мин
Факел Факел
Пари НН Пари НН
0
0
2.16 3.50 3.40
Видео
76 мин
Сочи Сочи
Ростов Ростов
0
0
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
20:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Игра «Динамо» — это издевательство над самим собой»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Богосавац - о Йокановиче: «Он лучший сербский специалист»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Жду звонка от «Динамо»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Семёнов: Мы хотим обогнать «Спартак»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Динамо» Бувач не уверен в своём будущем в клубе
19:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Семёнов: Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент
19:29 · Россия. Премьер-лига
Средний возраст обороны «Ростова» в матче с «Сочи» не превышает 21 год
19:17 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Москалёв ошибочно не удалил Быстрова
19:14 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» приблизилось к стыкам, обыграв «Кубань»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о «Динамо»: Позорище. Основная проблема в футболистах
19:09 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Забыли про 1:10 от «Сочи», половины команды уже нет
19:04 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Никакой недооценки и недонастроя быть не должно»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, который чаще всех в сезоне пропускал от ударов головой
18:58 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Я не считаю, что в прошлых матчах команда «Факел» играла вторым номером»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я не комплектовал команду, поэтому есть изменения в атаке»
Все новости
Рекомендуем