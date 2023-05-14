Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Москалёв ошибочно не удалил Быстрова

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 79-й минуте матча 27-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ахматом», когда мяч попал в руку защитнику грозненского клуба Марату Быстрову, тем самым прервав опасную атаку столичному клубу.

Эксперт отметил, что мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении.

«Если бы не рука, то мяч прошел бы дальше и у игрока «Динамо» была бы возможность выйти один на один и забить гол.

Правильное решение: красная карточка игроку «Ахмат» за лишение явной возможности забить гол», - написал Федотов в своём телеграм-канале.