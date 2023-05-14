Мостовой - о «Динамо»: Позорище. Основная проблема в футболистах

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о разгромном «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги от грозненского «Ахмата» (0:3).

Экс-игрок сборной России отметил, что что «бело-голубые» устроили своим болельщикам позорище ещё в день рождения, уступив «Факелу», а сегодня повторили.

«Йоканович не владеет ситуацией, но дело не в тренере. Основная проблема в футболистах. «Динамо» начало нас приучать к таким позорным поражениям», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Динамо» после 27 туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.