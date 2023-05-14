Карпин: Забыли про 1:10 от «Сочи», половины команды уже нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Какая спортивная составляющая у этого матча? Вы забыли про то, что было 10 голов?

- Конечно, забыли, уже полкоманды нет.

- Спортивная задача этого матча?

- Задача - взять три очка.

- «Локомотив» уже сыграл. Какие-то итоги появились в связи с этим, дополнительные нюансы? Либо готовитесь всё так же планомерно?

- А «Локомотив» здесь при чем? Что нам надо от «Локомотива»?

- Пока что статистика у «Сочи» положительная в отношениях с «Ростовом». Сегодня «Ростов» едва ли не впервые в качестве лидера выступает. Ну и?

- Посмотрим, что будет на поле. Вся статистика для того и нужна, чтобы вы о ней говорили. Для футболистов она абсолютно неважная. Еще раз повторяю, у нас половина, даже 90% команды не знают статистики.

- То есть, исключительно всё на спортивном поле сегодня будет решено?

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- А где еще может решиться?