Хохлов: «Никакой недооценки и недонастроя быть не должно»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- За счет чего у «Сочи» сегодня будет праздник?

- Хотелось бы, чтобы праздник был. Мы хорошо готовились к этой игре, разобрали соперника, теперь нужно все эти идеи воплотить на футбольном поле.

- Может быть, раскроете какой-то секрет с этими идеями?

- Естественно, этого делать не буду. На поле всё увидим.

- Некая принципиальность уже всё, окончательно ушла в противостоянии с «Ростовом»?

- Нет, не только с «Ростовом», каждая игра для нас принципиальная, сезон не закончен, мы играем за престиж клуба, свое имя, болельщиков, которые приходят поддержать. Поэтому никакой недооценки и недонастроя быть не должно.