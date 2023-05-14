Сразу три футболиста московского «Динамо» могут покинуть столичный клуб по окончании нынешнего сезона.

По эксклюзивным данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» могут расстаться с капитаном сборной Израиля Эли Дасой, а также камерунским нападающим Муми Нгамалё и форвардом Денисом Макаровым.

Напомним, что два легионера пополнили ряды команды прошлым летом, а россиянин выступает за бронзовых призёров прошлого сезона с 2021 года после перехода из казанского «Рубина» за 7,5 миллионов евро.

«Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.