«Ахмат» установил клубный рекорд по выездным очкам в сезоне РПЛ

«Ахмат» сегодня вечером безжалостно разгромил столичное «Динамо» в Москве – 3:0. Любопытно, что после набора трёх очередных баллов грозненцы установили клубный рекорд по очкам в сезоне, набранным в гостях. Теперь их у команды Сергея Ташуева стало 26, а больше очков на выезде в текущем сезоне РПЛ набрал только чемпион страны, «Зенит» - 28.

Помимо этого, «Ахмат» установил рекорд сезона по числу выездных побед – команда смогла победить не на своём поле восемь раз в сезоне Премьер-лиги.

Ранее мы сообщали, что грозненской команде впервые за 14 лет удалось дважды победить динамовцев в сезоне Премьер-лиги.