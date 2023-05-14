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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» установил клубный рекорд по выездным очкам в сезоне РПЛ

14 Мая 2023 • 18:56 Комментировать
Ахмат
...
Химки
20.05 19:00

«Ахмат» сегодня вечером безжалостно разгромил столичное «Динамо» в Москве – 3:0. Любопытно, что после набора трёх очередных баллов грозненцы установили клубный рекорд по очкам в сезоне, набранным в гостях. Теперь их у команды Сергея Ташуева стало 26, а больше очков на выезде в текущем сезоне РПЛ набрал только чемпион страны, «Зенит» - 28.

Помимо этого, «Ахмат» установил рекорд сезона по числу выездных побед – команда смогла победить не на своём поле восемь раз в сезоне Премьер-лиги.

Ранее мы сообщали, что грозненской команде впервые за 14 лет удалось дважды победить динамовцев в сезоне Премьер-лиги.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат
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