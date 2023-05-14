«Ахмат» впервые за 14 лет дважды обыграл «Динамо» в сезоне Премьер-лиги

«Ахмат» Сергея Ташуева сегодня вечером разгромил в гостях московское «Динамо» - 3:0. Любопытно, что эта победа стала для грозненцев второй в текущем сезоне РПЛ над «бело-голубыми». В игре первого круга «Ахмат» также победил «Динамо», но дома и с более скромным счётом – 2:1.

Как сообщает Opta Sports, «Динамо» впервые за 14 лет дважды в сезоне проиграло «Ахмату». В последний раз такое было в сезоне-2009, в то время грозненский клуб ещё носил название «Терек».

Напомним, что победа позволила «Ахмату» набрать 46 баллов и закрепиться на пятом месте в таблице команд РПЛ. Динамовцы остались на седьмом месте, у столичной команды 42 балла.

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