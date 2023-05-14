Конате повторил рекорд по голам за сезон за «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате повторил рекорд Шамиля Лахиялова по голам за грозненский клуб за один сезон Российской премьер-лиги.

Сегодня, 14 мая, форвард отметился забитым мячом в ворота московского «Динамо» в рамках 27-го тура РПЛ, в котором грозненский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Теперь на счету футболиста 11 забитых мячей, для этого ему понадобилось провести 23 игры.

Также он отметился двумя забитыми мячами в Кубке России в этом сезоне.

Контракт форварда из Буркина-Фасо рассчитан до 30 июня 2024 года. Он выступает за «Ахмат» с 2021 года.