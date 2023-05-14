Богосавац: «Хорошо с первых минут начали матч, и всё прошло, как мы хотели»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Ахмат» (3:0) Мирослав Богосавац поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Казалось моментами, что вы идете с мячом, и никто вам не мешает, никто вас не встречает. Как это выглядело изнутри?

- Самое важное, что мы три очка набрали, но там хорошо, что я отдал эту голевую на Конате. И так тяжелая игра. Мы знали, что «Динамо» - хорошая команда, но мы хорошо с первых минут начали матч, и все прошло, как мы хотели.

- Чего хочет команда в конце после 30-го тура? Какая главная задача?

- Не знаю, для нас каждая игра самая важная. Мы готовимся к следующему матчу и там в конце покажем, сможем поговорить потом.