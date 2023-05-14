Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Богосавац: «Хорошо с первых минут начали матч, и всё прошло, как мы хотели»

14 Мая 2023 • 18:42 Комментировать
Динамо Москва
0:3
Ахмат
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Ахмат» (3:0) Мирослав Богосавац поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Казалось моментами, что вы идете с мячом, и никто вам не мешает, никто  вас не встречает. Как это выглядело изнутри?

- Самое важное, что мы три очка набрали, но там хорошо, что я отдал эту голевую на Конате. И так тяжелая игра. Мы знали, что «Динамо» - хорошая команда, но мы хорошо с первых минут начали матч, и все прошло, как мы хотели.

- Чего хочет команда в конце после 30-го тура? Какая главная задача?

- Не знаю, для нас каждая игра самая важная. Мы готовимся к следующему матчу и там в конце покажем, сможем поговорить потом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Мирослав Богосавац
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.42 3.60 2.85
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
0
3
2.08 3.55 3.65
Видео
77 мин
Факел Факел
Пари НН Пари НН
0
0
2.16 3.50 3.40
Видео
77 мин
Сочи Сочи
Ростов Ростов
0
0
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
20:22 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Игра «Динамо» — это издевательство над самим собой»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Богосавац - о Йокановиче: «Он лучший сербский специалист»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Жду звонка от «Динамо»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Семёнов: Мы хотим обогнать «Спартак»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Динамо» Бувач не уверен в своём будущем в клубе
19:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Семёнов: Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент
19:29 · Россия. Премьер-лига
Средний возраст обороны «Ростова» в матче с «Сочи» не превышает 21 год
19:17 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Москалёв ошибочно не удалил Быстрова
19:14 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» приблизилось к стыкам, обыграв «Кубань»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о «Динамо»: Позорище. Основная проблема в футболистах
19:09 · Россия. Премьер-лига
Карпин: Забыли про 1:10 от «Сочи», половины команды уже нет
19:04 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Никакой недооценки и недонастроя быть не должно»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, который чаще всех в сезоне пропускал от ударов головой
18:58 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Я не считаю, что в прошлых матчах команда «Факел» играла вторым номером»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я не комплектовал команду, поэтому есть изменения в атаке»
Все новости
Рекомендуем