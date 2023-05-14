Экс-игрок ЦСКА Масалитин подвёл итоги матча «Крылья Советов» - «Локомотив»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом», который завершился результативной ничьей со счётом 1:1.

Эксперт отметил, что, если бы столичному клубу нужна была победа, то он играл бы по-другому, а самарский клуб показал свой потолок.

«Почему не играл Дзюба? Уже бы в Америке знали, если бы он получил травму. А так выяснилось перед игрой, что он не выйдет на поле. Такой наш футбол, где все узнаешь в последний момент», - приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

«Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, а «Крылья Советов» занимают 12-ю позицию.