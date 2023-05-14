«Динамо», что с тобой происходит: «Ахмат» уничтожил команду Йокановича и обрёк её на 2-е домашнее поражение подряд

Московское «Динамо» в матче РПЛ соперничало на «ВТБ Арене» с грозненским «Ахматом».

«Динамо» неровно проводит нынешний чемпионат. «Бело-голубые» так и не смогли наладить стабильный турнирный ход под руководством Славиши Йокановича. Поэтому весьма вероятно, что по итогам сезона боссы динамовского клуба распрощаются с сербским специалистом. Но пока об этом ещё не объявлено, а пока надо следить непосредственно за футболом.

«Динамо» к концу чемпионата попало в такую ситуацию, когда ему предстоит бороться за места во второй четверти таблицы. Самая высокая строчка здесь пятая, и её также очень хочет застолбить со собой «Ахмат», чтобы повторить таким образом свой успех образца сезона 2016/2017 годов. Сергей Ташуев проводит хорошую работу в грозненском клубе, руководители не прогадали с его назначением на пост главного тренера.

«Динамо» перед отчётным матчем имело на четыре очка меньше, чем «Ахмат». То есть «бело-голубым» требовалась победа, чтобы сравняться по набранным баллам с грозненцами. Что касается предыдущего тура, тот там обе эти команды одержали по победе. «Ахмат» в гостях прошёлся катком по «Торпедо», в то время как «Динамо» вырвало победу над «Химками» благодаря спорному пенальти в самой концовке.

В отчётной встрече динамовцы попытались показать что-то в атаке на первых минутах, но это было недостаточно серьёзно, для того чтобы прорвать неплохую оборону соперника. Грозненцы спокойно выдержали этот небольшой отрезок, после чего сами начали оказывать давление на штрафную площадь своего противника.

Конате вдруг убежал по левому полуфлангу под проникающий пас Богосаваца, и Сазонов уже застрял в полупозиции, однако здорово действовал Шунин, сумевший грамотно увести мяч из-под ног чужого нападающего и при этом не уронить его. То есть вратарь московского клуба не нарушил правила в своей штрафной площади и не привёз своей команде пенальти.

Но Шунин-то свою работу делал, а вот динамовская защита не научилась предотвращать такие опасные ювелирные передачи грозненцев на ход Конате. На двадцатой минуте таковая получилась у Карапузова, а Сазонов на несостоявшемся перехвате не дотянулся до мяча в подкате. Однако была у Шунина ещё подстраховка от Майсторовича, сумевшего заблокировать удар Конате с малого расстояния.

В том эпизоде получил повреждение Сазонов, которого вскоре заменил Норманн. «Динамо» же вернуло себе инициативу, однако несогласованность наблюдалась впереди в действиях «бело-голубых». К примеру, Смолов в офсайде неловко подставился под удар Фомина, а Гладышев своим прострелом с правой стороны прокатил мяч прямо рядом с линией ворот позади Шелии, только некому оказалось замкнуть его в пустой створ.

В начале последней десятиминутки первого тайма команды обменялись ударами со средних-дальних дистанций, и если Гладышеву не удалось попасть в створ, то Шунину пришлось вытягивать из правого от себя угла попытку Карапузова. Далее Тодорович с углового чётко навесил на ближнюю штангу, а Гбамбле успешного кивнул по мячу в сетку (0:1).

На 44-й минуте Конате ещё раз хорошенько вбежал в чужую штрафную, только на этот раз он сам подхватил мяч на правом фланге. Ударную позицию форвард «Ахмата» обеспечить себе не сумел, а вот противостоявший ему ещё вдали от ворот Майсторович получил травму и ушёл в подтрибунку до свистка на перерыв, после чего был заменён между таймами на Маричаля.

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В начале второй половины встречи гол Конате справедливо был отменён из-за офсайда, а у динамовцев включилась связка Захарян – Фомин – Смолов, но Шелия отразил удар последнего. Почти через десять минут случится такой обмен моментами, который привёл к однократному изменению счёта. И не в пользу «Динамо» оказалась эта развилка, а снова в пользу «Ахмата».

Гладышев выводил Смолова на правый угол гостевой вратарской, и Фёдор не сумел переиграть Шелию. Тогда как Богосавац отправил передачу Конате к левому краю вратарской хозяев, и Мохамед умело проткнул мяч мимо Шунина (0:2). Видеоассистенты проглядели повторы и подтвердили отсутствие офсайда. Ситуация «бело-голубых» в этом матче обрела совсем уж незавидные очертания.

Но и это были ещё не всё проблемы динамовцев. Спустя несколько минут Конате простил их, пробив низом в правую штангу, а вот Ильин не простил. Попались хозяева на контратаке, и Владимир пробросил мяч в цель с левого угла вратарской по примеру Конате в эпизоде со вторым голом (0:3).

В оставшееся время главный арбитр встречи Владимир Москалёв посмотрел видеоповтор на предмет игры рукой со стороны Быстрова, но речь шла об эпизоде не внутри штрафной площади, и красная карточка не была показана футболисту грозненцев. А матч так и закончился со счётом 0:3 – бесславным поражением московского «Динамо» в родных стенах. Причём вторым подряд именно домашним – после 0:2 от «Факела».

Кирилл Иванцов