Гаджиев поделился мнением об игре «Ростова» в текущем сезоне РПЛ

Тренер Гаджи Гаджиев высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что команда с берегов Дона играет на сто процентов своих возможностей, чего нельзя сказать о «Спартаке» и ЦСКА, ведь у «красно-белых» не всегда получается поддерживать высокий уровень, а у «армейцев» были провалы.

«Ростов» по своему потенциалу и возможностям уступает красно-белым и армейцам, но надо отметить работу Карпина. Игроки хорошо готовы, держат высокий уровень», - приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

«Ростов» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на четыре балла, но при этом имея игру в запасе.