«Ахмат» уже громит «Динамо» на чужом поле, приближая отставку Йокановича

В 27-м туре Премьер-лиги «Динамо» принимает «Ахмат» и продолжает пропускать и пропускать. Гости выиграли первый тайм после подачи с углового и удара Нене Гбамбле в цель. На 57-й минуте Мохамед Конате удвоил перевес команды Сергея Ташуева. Автор второго гола чуть позже сотряс штангу своим ударом. А вскоре его партнер забил третий гол. После корнера у своих ворот «Ахмат» провел контратаку, разорвав оборонительные порядки противника, и Владимир Ильин нанес решающий удар - 3:0, вряд ли «Динамо» сможет уйти от поражения.

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