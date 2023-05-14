Стали известны стартовые составы на матч «Сочи» - «Ростов»

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».
Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Прохин, Сильянов, Лангович, Мелёхин, Миронов, Глебов, Байрамян, Комаров, Щетинин, Комличенко.
В матче первого команды команды разошлись миром, сыграв вничью со счётом 2:2.
Южное дерби состоится в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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