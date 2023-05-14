Гаджиев оценил ничью в матче между «Крыльями Советов» и «Локомотивом»

Известный специалист Гаджи Гаджиев высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом», который завершился вничью со счётом 1:1.

Экс-наставник «Анжи» отметил, что на результат могут влиять любые факторы, и есть такие игры, когда на итоге матча может сказаться отсутствие определённого футболиста, однако это часто не имеет принципиального значения, если есть равная замена.

«Я бы не стал говорить, что ничья с «Крыльями» связана с тем, что Дзюба не играл. «Крылья» находятся внизу таблицы, но они прилично играют. Я бы назвал ничью закономерным исходом», - приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

«Локомотив» располагается на девятой строчке в турнирной таблице.