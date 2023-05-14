Московское «Динамо» продолжает проваливать вторую часть сезона. В 27-м туре столичная команда играет дома против «Ахмата» и пропускает уже во второй раз. В конце первого тайма голевым стал корнер с левого фланга, который замкнул головой Нене Гбамбле. А после перерыва Мирослав Богосавац прорвался к чужим воротам, стянув на себя оборону, и прицельно выдал прострел на Мохамеда Конате, который на грани офсайда поразил цель. Счет стал 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Ахмат» забил второй мяч в ворота «Динамо»
|Динамо Москва
|Ахмат
окончен
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