«Ахмат» забил второй мяч в ворота «Динамо»

Московское «Динамо» продолжает проваливать вторую часть сезона. В 27-м туре столичная команда играет дома против «Ахмата» и пропускает уже во второй раз. В конце первого тайма голевым стал корнер с левого фланга, который замкнул головой Нене Гбамбле. А после перерыва Мирослав Богосавац прорвался к чужим воротам, стянув на себя оборону, и прицельно выдал прострел на Мохамеда Конате, который на грани офсайда поразил цель. Счет стал 2:0. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.