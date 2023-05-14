Агент: «Малкому и Клаудиньо очень нравится русский язык»

Агент футболистов питерского «Зенита» Малкома и Клаудиньо, Луис Фернандо Гарсия, высказался о возможности бразильцев выучить русский язык.

«Малкому и Клаудиньо очень нравится русский язык. Они хорошо его понимают. Не могу сказать, учат ли сейчас, но все впереди», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что в февраля бразильцам указом президента Российской Федерации Владимира Путина было предоставлено гражданство РФ.

Контакты обоих футболистов с командой с берегов Невы рассчитаны до 30 июня 2027 года.

Ранее СМИ сообщали, что Малком и Клаудиньо могут покинуть «Зенит» в ближайшее трансферное окно.