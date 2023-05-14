Цыпченко: «Пока мы два не забьём, мы не выиграем»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался после игры с «Локомотивом» (1:1) в 27-м туре чемпионата России.

«Вы же видите количество травм и количество замен, которое было у нас. И сравните с тем, сколько их у «Локомотива». По игре можно только одно сказать: пока мы два не забьем, мы не выиграем. В целом, равная игра», — приводит слова Цыпченко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний форвард забил шесть голов и отдал один голевой пас в 28 матчах во всех турнирах.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 26 очков за 27 встреч.