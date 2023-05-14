Два центральных защитника «Динамо» получили травмы в первом тайме матча против «Ахмата»

Два центральных защитника московского «Динамо» получили повреждения в первом тайме матча 27-го тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

На 30-й минуте встречи грузинский защитник Саба Сазонов был заменён на норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

В конце первой 45-минутки повреждение получил сербский защитник Милан Майстрович, он ушёл в подтрибунное помещение, не дождавшись свистка Владимира Москалева.

Подопечные Сергея Ташуева после первого тайма ведут со счётом 1:0.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте Liveresult.ru.