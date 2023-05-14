Форвард «Локомотива» Глушенков рассказал о настрое на матч против «Крыльев Советов

Форвард московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о своём настрое на матч 27-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Ранее нападающий выступал за самарский клуб.

Футболист отметил, что его команде без разницы, с кем играть, и настрой идёт на каждый матч вне зависимости от соперника.

«Чувства от игры с «Крыльями»? Друзей нет на поле. Сейчас — после матча, друзья есть», - приводит слова Глушенкова «Чемпионат».

Глушенков отметился результативной передачей на французского нападающего Вильсона Изидора.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице.