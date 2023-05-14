В 27-м туре Премьер-лиги «Крылья Советов» играли против «Локомотива». Самарцы отчаянно пытаются отдалиться от зоны вылета и сегодня дали бой одной из лучших команд второй части сезона. В конце первого тайма Дмитрий Цыпченко получил от Владислава Шитова пас пяткой на ход и от правого угла вратарской зарядил верхом в мишень. Соперник отыгрался в быстрой атаке, которую завершил Вильсон Изидор. Сразу после гола арбитр зафиксировал офсайд, но в итоге было принято решение засчитать взятие ворот. Эти и другие главные моменты поединка представлены ниже.