В 27-м туре Премьер-лиги «Крылья Советов» играли против «Локомотива». Самарцы отчаянно пытаются отдалиться от зоны вылета и сегодня дали бой одной из лучших команд второй части сезона. В конце первого тайма Дмитрий Цыпченко получил от Владислава Шитова пас пяткой на ход и от правого угла вратарской зарядил верхом в мишень. Соперник отыгрался в быстрой атаке, которую завершил Вильсон Изидор. Сразу после гола арбитр зафиксировал офсайд, но в итоге было принято решение засчитать взятие ворот. Эти и другие главные моменты поединка представлены ниже.
Эффектный ассист Шитова и спорный гол Изидора: Как «Крылья Советов» играли против «Локомотива» - видео видео
|Крылья Советов
|Локомотив Москва
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