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Нагорных — о ничьей с «Крыльями Советов»: «В конце сезона уже накапливается усталость, но это не может быть оправданием»

14 Мая 2023 • 17:20 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Локомотив Москва
окончен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался после матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Первый тайм совсем не получился. Понимаю, что в конце сезона уже накапливается усталость, но это не может быть оправданием. Игроки высокого уровня должны пользоваться временем, предоставленным главным тренером», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

После 27 туров «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков.

До конца текущего сезона подопечным Михаила Галактионова осталось провести три матча: с «Факелом», «Динамо» и «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Юрий Нагорных
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