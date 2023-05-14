Нагорных — о ничьей с «Крыльями Советов»: «В конце сезона уже накапливается усталость, но это не может быть оправданием»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался после матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Первый тайм совсем не получился. Понимаю, что в конце сезона уже накапливается усталость, но это не может быть оправданием. Игроки высокого уровня должны пользоваться временем, предоставленным главным тренером», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

После 27 туров «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков.

До конца текущего сезона подопечным Михаила Галактионова осталось провести три матча: с «Факелом», «Динамо» и «Торпедо».