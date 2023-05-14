Глушенков: «Крылья» бежали вперёд, они молодцы, но мы добавили и отыгрались»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался после матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Игра получилась напряженной, потому что у «Крыльев» положение не очень хорошее. Они были заряжены и бежали вперед — за это им отдельное спасибо. Но мы чуть добавили в скорости, освежили игру и отыгрались. Счет по игре», — передает слова Глушенкова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять голов и записал в свой актив десять результативных передач.

После 27 туров «Локомотив» занимает 9-е место в РПЛ, набрав 36 очков. «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, имея в копилке 26 баллов.