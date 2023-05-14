Валерий Баринов: «В матче с «Крыльями» было ощущение, что «Локомотив» уже в отпуске»

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился комментарием о ничьей «железнодорожников» в матче с «Крыльями Советов». Встреча 27-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.

«Было ощущение, что «Локомотив» уже в отпуске. Не было огня в глазах. Первый тайм мне понравился, но гол ненужный пропустили. Сказалось ли отсутствие Дзюбы? Я не могу сказать, что это две разные команды, но Дзюба имеет большое значение», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» набрал 36 очков в 27 играх и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» примут на своем поле «Факел». Встреча состоится 20 мая, начало игры запланировано на 14:00 по мск.