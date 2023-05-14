Галактионов подвёл итоги матча против «Крыльев Советов»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:1).

Специалист отметил, что ожидал двойную мотивацию Максима Глушенкова, который ранее выступал за самарский клуб.

«Когда мы планируем определенные вещи, мы хотим, чтобы быстрый Игнатьев дал скорости, заставил набегаться. А более свежие Изидор и Глушенков вышли и усилили игру. Так и произошло. Мы пропустили необязательный гол. В первом тайме не хватало остроты», - заявил Галактионов журналистам.

«Локомотив» продолжает располагаться на девятой строчке в турнирной таблице, а «Крылья Советов» оторвались на один балл от зоны стыков, но «Факел» и «Пари НН» проведут очный матч в этом туре позже.