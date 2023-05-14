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Галактионов хочет сохранить Дзюбу

14 Мая 2023 • 16:41 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном продлении соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Мы и руководители клуба заинтересованы в этом. Думаю, что, как мы договаривались, более конкретный диалог будет в конце сезона», - заявил специалист журналистам.

Напомним, что 34-летний форвард пополнил ряды столичного клуба в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

За 11 проведенных игр в столичном клубе во всех турнирах Дзюба отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов
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