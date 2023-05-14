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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Я уверен, что игра с «Динамо» будет смотрибельной»

14 Мая 2023 • 16:30 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Ахмат
1-й тайм

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Перед началом сезона тренеры не говорят о задачах на сезон, отвечая: «Спросите в конце». Вот концовка, четыре тура до конца. Что хотите видеть после 30-го тура?

- Сейчас мы, «Динамо» и «Краснодар», а также «Оренбург» рядом. Все пытаются стать пятыми. Казалось бы, место ничего не дающее, но в любом случае это престижно быть выше кого-то, тем более для «Ахмата», который оказался в группе топ-клубов. Для нас это сильнейший раздражитель. Мы хотим попасть в эту группу для развития футбола в республике. И в целом это значимое событие будет для того, чтобы в дальнейшем, может быть, ставить другие задачи. В любом случае мы амбициозны и хотим быть повыше.

- «Ахмат» выше пятого места в истории Премьер-лиги не поднимался. Сейчас вы на пятом месте. Заглядываете ли вы в топ-4?

- Сложно, каждый матч индивидуален. По результатам ты можешь оказаться в четверке или ниже пятого места. Поэтому сегодняшний матч, а дальше будем думать.

- Четвертая игра с «Динамо» в сезоне. Дважды в Кубке встречались и один раз в чемпионате. Как это влияет на подготовку к сопернику, когда ты с ним видишься так часто?

- Мы «Динамо» смотрим не только воочию, когда с ним играем, но и когда оно играет свои матчи. Поэтому друг друга знаем хорошо, футболисты всё знают хорошо. Главное мастерство ребят, которые будут на поле доказывать, что они сильнее.

- Три последних матча завершились со счетом 2:1. Сегодня 2:1 возможно, на ваш взгляд?

- Сегодня возможны любые результаты и туда, и сюда. Я уверен, что игра будет смотрибельной, обе команды стараются доминировать на поле. Я уверен, что будет яркий футбол, надеюсь, с нашей стороны, в первую очередь. А то, что было раньше, что говорить?

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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